ЄС закликав свої держави терміново активізувати військову допомогу Україні

Європейська рада закликала держави-члени терміново активізувати зусилля для вирішення нагальних військових та оборонних потреб України.

"Європейська Рада нагадує про ініціативи щодо посилення військової підтримки ЄС для України, зокрема про ініціативу Високого представника щодо координації посилення підтримки з боку держав-членів та інших держав-учасниць на добровільній основі, зокрема щодо артилерії великого калібру, боєприпасів і ракет, а також про компонент військових потреб ініціативи G7 ERA. Вона закликає держави-члени терміново активізувати зусилля для вирішення нагальних військових і оборонних потреб України", - йдеться у тексті, доданому до висновків засідання, який був ухвалений одностайно 26 лідерами ЄС, окрім Угорщини.

Лідери ЄС зазначили, що уся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України надаватимуться з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

"Європейська Рада підтверджує рішучу відданість ЄС забезпеченню повної відповідальності за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії проти України в рамках Ради Європи, є важливим кроком", - сказано у тексті.

Лідери ЄС також запевнили, що продовжують підтримувати відбудову, відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами. "Важливою в цьому контексті буде Конференція з відновлення України в липні 2025 року, яку прийматиме Італія", - йдеться у тексті.

Крім того, Європейська Рада знову наголосила на невід’ємному праві України обирати власну долю на основі Статуту ООН і міжнародного права. "Європейський Союз посилить підтримку реформаторських зусиль України на її шляху до членства в ЄС. Європейська Рада підкреслює важливість прогресу в переговорному процесі відповідно до підходу, заснованого на заслугах, відкриття кластерів, коли умови виконуються, починаючи якнайшвидше з базового кластера", - наголошується в документі.