Словаччина може накласти вето на нові санкції ЄС проти Росії – Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може накласти вето на подальші європейські санкції проти Росії, якщо вони будуть підривати мирний процес в Україні. Про це він заявив в комітеті Словацької національної ради (НР) з європейських справ перед від'їздом на Європейський саміт у Брюсселі, повідомляє aktuality.sk.

"Я визнаю, що якщо ми сприймемо спробу подальших санкцій як щось, що має на меті підірвати мирний процес, ми готові накласти на це "вето", це непогано", - сказав Фіцо.

Крім того, він повторив позицію уряду, який відмовляється надавати військову допомогу Україні. Він додав, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС за умови виконання відповідних умов. Водночас Фіцо вважає, що великі країни захочуть відстрочити вступ України до ЄС.

"Вступ України до Євросоюзу повністю порушить фінансову основу союзу", - заявив Фіцо.