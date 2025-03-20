Інтерфакс-Україна

Події

13:14 20.03.2025

Найближчими днями в Україні суттєво потепліє, без опадів

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Найближчими днями в Україні суттєво потепліє, без опадів
Фото: Pixabay

Тепла погода без опадів очікується по всій Україні у п’ятницю, 21 березня, та суботу, 22 березня.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла.

У п’ятницю вночі та вранці на сході країни місцями туман, а в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У суботу вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 21 та 22 березня без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у столиці 21 березня було найтепліше в 1974 році (20,3° тепла), а найхолодніше у 1942 році (20,0° морозу вночі).

Теги: #прогноз_погоди

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