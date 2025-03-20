Інтерфакс-Україна

Події

12:57 20.03.2025

Фінляндія виступає за підтримку України на шляху до ЄС, членом якого вона може стати від 2030р.

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Фінляндія виступає за підтримку України на шляху до ЄС, членом якого вона може стати від 2030р.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявляє про необхідність для країн-членів Європейського союзу допомогти та підтримати Україну на шляху до членства в ЄС, датою прийняття до якого може бути 2030 рік.

Прибувши у четвер у Брюссель на засідання Європейської ради, Орпо сказав: "Вчора я зустрівся з президентом Зеленським у Гельсінкі. Україна дуже хоче бути членом Європейського Союзу. Вони хочуть бути одними з нас. І тому ми маємо допомогти їм і підтримати їх на шляху до членства якнайшвидше, не пізніше 2030 року. Звичайно, це має бути засноване на заслугах. Але це дуже, і це було б дуже важливе повідомлення українцям".

Прем’єр-міністр переконаний, що ЄС маємо продовжувати підтримувати Україну як військово, так і політично. "І тому мій уряд і Фінляндія, ми рішуче підтримуємо пропозицію високого представника Каї Каллас (пропозиція щодо військової підтримки на 40 млрд євро – ІФ-У) щодо підтримки Україну", - констатував Орпо.

Коментуючи на прохання журналістів розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, він сказав: "Виходячи з інформації, яку я отримав, і Зеленський, і Трамп залишилися задоволені розмовою, і я вважаю, що це хороший знак. Тепер ми маємо продовжити цю роботу, а мирний процес має тривати. Однак це має статися, щоб Україна була залучена до переговорів, але також і Європа має бути сильно залучена до переговорів. Це був дуже позитивний телефонний дзвінок".

Теги: #україна #єс #фінляндія

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