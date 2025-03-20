Шольц: Німеччина збільшить до EUR7 млрд військову підтримку України

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що Берлін збільшить фінансування військової допомоги України до 7 млрд євро.

Прибувши у четвер в Брюссель на засідання Європейської ради, Шольц, спілкуючись із журналістами, нагадав, що цього тижня німецький Бундестаг прийняв "дуже всеосяжну поправку до нашої конституції, яка дозволить нам фінансувати те, що необхідно для захисту нашої країни, для співпраці в Європі з питань оборони, а також для військової допомоги, яку нам потрібно мобілізувати для України".

"І завтра, сподіваюся, ймовірно, і Федеральна рада в Німеччині також прийме це рішення, так що ми тепер матимемо свободу дій, щоб зробити все, що нам потрібно як великій державі в серці Європи. Це також включатиме, до речі, те, що після прийняття рішень ми ініціюватимемо подальше збільшення нашої військової допомоги Україні. Разом це буде сім мільярдів. Чотири вже заплановано, ще три будуть додані. Тому цього року, як і минулого, Німеччина є і залишатиметься найбільшим прихильником України в Європі", - заявив канцлер Німеччини.

На переконання Шольца, "вкрай важливо, щоб Україна залишалася незалежною, суверенною та демократичною державою, щоб вона могла продовжувати свій шлях до членства в Європейському Союзі та щоб вона мала власну сильну армію навіть після мирної угоди". "Це речі, які ми повинні забезпечити", - наголосив він.

Говорячи про переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом, Шольц вважає, що зараз зроблений "перший крок до можливість припинення вогню на основі пропозицій президента Зеленського", враховуючи "результати розмови президента Росії та президента США". "Але тепер це має стати реальністю, і це має завершитися припиненням вогню, яке дійсно буде тривати і відповідатиме цим критеріям. Тому для нас буде важливо продовжувати надавати значну підтримку Україні, як Європейському Союзу в цілому, як союзникам і друзям, а також як окремим країнам", - зазначив канцлер Німеччини.