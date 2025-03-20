Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, перебуває в Норвегії, повідомляє норвезький уряд.

На сайті зазначається, що Зеленський щойно приземлився в Норвегії. Його приймає прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

"Сердечно вітаю президента України Володимира Зеленського. Норвегія підтримує Україну", - заявив він.

Премʼєр наголосив, що Норвегія підтримує роботу з досягнення міцного і справедливого миру в Україні.

"Я з нетерпінням чекаю хороших дискусій про те, як Норвегія може найкраще допомогти Україні, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – сказав прем’єр-міністр.

У четвер у Зеленського і Стьоре заплановано кілька зустрічей. У робочій зустрічі з делегацією Зеленського також візьмуть участь міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік.

З міркувань безпеки уряд не надає подробиці про програму президента в Норвегії.