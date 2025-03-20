Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

Ворожа авіація завдавала ударів по Купʼянську всю ніч проти четверга, загинула одна людина, троє постраждалих, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста. Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою.