Інтерфакс-Україна

Події

09:14 20.03.2025

Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

1 хв читати

Ворожа авіація завдавала ударів по Купʼянську всю ніч проти четверга, загинула одна людина, троє постраждалих, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста. Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою.

Теги: #купянськ #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 20.03.2025
Єрмак показав наслідки російської нічної атаки Кропивницького

Єрмак показав наслідки російської нічної атаки Кропивницького

08:02 20.03.2025
До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

21:54 19.03.2025
У Комишувасі зруйнований приватний будинок від удару РФ – Федоров

У Комишувасі зруйнований приватний будинок від удару РФ – Федоров

21:47 19.03.2025
Через вечірній ворожий авіаудар по Куп'янську 1 загиблий, 1 постраждала - Харківська ОВА

Через вечірній ворожий авіаудар по Куп'янську 1 загиблий, 1 постраждала - Харківська ОВА

16:11 19.03.2025
Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

20:38 15.03.2025
До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

13:12 12.03.2025
Житель Купʼянська шпиталізований з пораненням через ворожий артобстріл

Житель Купʼянська шпиталізований з пораненням через ворожий артобстріл

10:51 21.02.2025
У Куп'янську через удар ворожого БпЛА постраждали троє поліцейських

У Куп'янську через удар ворожого БпЛА постраждали троє поліцейських

17:04 19.02.2025
У Купʼянську з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим авіаударом, рятувальники деблокують тіло чоловіка

У Купʼянську з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим авіаударом, рятувальники деблокують тіло чоловіка

13:04 18.02.2025
У Куп’янській громаді залишається близько 1,6 тисячі мешканців

У Куп’янській громаді залишається близько 1,6 тисячі мешканців

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

ОСТАННЄ

У кожного шостого українця є знайомі, які були в цивільному полоні в окупантів, – соцопитування

Передавання АЕС України під управління США зараз не обговорюється - міністр енергетики

СБУ затримала російського шпигуна з Придністров'я

Глава Міноборони Польщі: На зведення загороджень на східному кордоні буде потрібно значно більше ресурсів, ніж заплановано

БЕБ припинило роботу підпільного цеху з виготовлення сигарет у передмісті Києва і вилучило контрафакту та обладнання на 60 млн грн

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: до лідерів звернеться Зеленський

Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

Дві людини загинули та чотири постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА