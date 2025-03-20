Інтерфакс-Україна

Події

06:07 20.03.2025

Єрмак обговорив з представниками G7 розмову Трампа та Зеленського, зустріч у Джідді та гарантії безпеки

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн "Групи семи" (G7), під час якої обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни Росії проти України, розмову президентів України та США, гарантії безпеки та прискорений вступ України до ЄС.

Зазначається, що Єрмак поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій, що відбулися в Джидді, наголосивши на надзвичайно позитивній динаміці, яку принесла українсько-американська зустріч.

"Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Ми дуже цінуємо зусилля Америки та особисто президента Трампа", - зазначив Єрмак.

Також він розповів про телефонну розмову президентів України та США, а окремо обговорили гарантії безпеки для України, наголосивши, що нейтральний статус не є опцією, а вступ України до системи колективної безпеки та розвиток дієвих Збройних сил є критично важливими.

"Він зазначив, що прискорений вступ України до ЄС – це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки. Учасники також обговорили компенсаційні механізми та відповідальність Росії за руйнування та втрати, завдані Україні", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-rozmovu-z-radnikami-z-pitan-nacionalnoy-96725

Теги: #єрмак #розмова #g7

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