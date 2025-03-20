Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання - ворожі дрони вцілили по вулиці Миру. На щастя, всі живі", - йдеться у публікації.

Проте є поранені, серед них дитина, додає Райкович. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу.

Крім того, проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/15752