Інтерфакс-Україна

Події

03:05 20.03.2025

Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

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Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання - ворожі дрони вцілили по вулиці Миру. На щастя, всі живі", - йдеться у публікації.

Проте є поранені, серед них дитина, додає Райкович. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу.

Крім того, проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/15752

Теги: #кропивницький #атака #масова

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