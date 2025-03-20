Інтерфакс-Україна

Події

01:12 20.03.2025

Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

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Президент України Володимир Зеленський вірить у швидке припинення вогню, адже задля цього можна політично тиснути на того, хто зриває перемир'я та врешті закінчити війну.

"Що стосується швидкого припинення вогню, я вважаю, так, що це можливо зробити швидко…Питання припинення вогню на місяць, на два місяці – це вікно можливостей, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну", - сказав Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Президент уточнив, що завдяки припиненню вогню можна завершити певну стадію війни, наприклад "гарячу".

Разом з тим, на думку президента, припинення вогню на роки є замороженням конфлікту, а не закінченням війни.

Говорячи про позицію Володимира Путіна щодо перемир'я, президент зазначив, що той не хоче припинення вогню, адже він не знаходиться у слабкій позиції на полі бою.

"У нього є ця ситуація в руках (перевага на полі бою – ІФ-У. Він не хоче, щоб ми залишились хоча б одним військовим на території Курської області. Він накопичує військо, щоб вдарити по нас і щоб тиснути сильніше. Це зрозуміла його тактика на всіх напрямках – лякати людей, бити ракетами, щоб дати собі кращі умови при тому, чи іншому форматі закінчення війни" – заявив Зеленський.

Український лідер зауважив, що можна досягти повної тиші на фронті, адже Путін всі попередні роки казав, що саме Україна не хоче припинення вогню та Україна зриває всі домовленості.

"Україна хоче припинити вогонь і Путіну прийдеться в цій ситуації викручуватись, тому що світ його не зрозуміє", – підкреслив Зеленський.

Теги: #війна #припинення #зеленський

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