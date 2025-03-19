Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський скоординував позиції та обговорив ключові питання порядку денного напередодні засідання Європейської ради у четвер з її президентом Антоніу Коштою.

"Провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою напередодні завтрашнього засідання Європейської ради й подякував за запрошення взяти в ньому участь. Скоординували наші позиції та обговорили ключові питання порядку денного", - написав він в телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що вони оговорили також участь України в ініціативі щодо переозброєння Європи за планом ReArm Europe, фінансування закупівлі боєприпасів, а також про кроки для прискорення нашої інтеграції в ЄС. "Розраховую на підтримку в розблокуванні переговорних кластерів", - підкреслив український лідер.

Крім того, Зеленський поінформував Кошту про свою конструктивну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої український президент підтвердив готовність України реалізувати безумовну пропозицію США щодо припинення вогню. "Український народ прагне миру більше, ніж будь-хто, і ми готові працювати заради цього. Дякую за підтримку", - зазначив він.

У свою чергу, Кошта в своїй соцмережі Х відзначив розмову Зеленського і Трампа та написав про продовження дискусій із Зеленським у четвер на Європейській раді.

"Позитивна розмова з президентом Зеленським. Мене надихає його змістовна телефонна розмова з Дональдом Трампом", - написав він.

Кошта підкреслив, що припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі було б важливим і першим реальним кроком до припинення війни. "Ми продовжимо наші дискусії з президентом Зеленським завтра на Європейській раді", - вказав президент Євроради.