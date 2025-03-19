Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України

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Президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками офіційного візиту до Фінляндії президента України Володимира Зеленського вважає, що у двох країн є "багато спільного" та вони діляться "досвідом відстоювання незалежності", та зазначив, що Україна на сьогодні "має найсильнішу оборонну силу в Європі".

"Слава Україні. Слава Україні. Дякуємо за візит до Фінляндії президенту України Володимиру Зеленському та Олені Зеленській. У Фінляндії та України багато спільного. Ми належимо до європейської родини і ділимося досвідом відстоювання нашої незалежності. Досвід сформував нас у мужніх і завзятих людей. Сьогодні Україна має найсильнішу оборонну силу в Європі. Нам є чому повчитися на досвіді України", - написав Стубб у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська у середу, 19 березня 2025 року, перебували у Фінляндії з офіційним візитом.