Інтерфакс-Україна

Події

20:45 19.03.2025

Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України

1 хв читати
Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками офіційного візиту до Фінляндії президента України Володимира Зеленського вважає, що у двох країн є "багато спільного" та вони діляться "досвідом відстоювання незалежності", та зазначив, що Україна на сьогодні "має найсильнішу оборонну силу в Європі".

"Слава Україні. Слава Україні. Дякуємо за візит до Фінляндії президенту України Володимиру Зеленському та Олені Зеленській. У Фінляндії та України багато спільного. Ми належимо до європейської родини і ділимося досвідом відстоювання нашої незалежності. Досвід сформував нас у мужніх і завзятих людей. Сьогодні Україна має найсильнішу оборонну силу в Європі. Нам є чому повчитися на досвіді України", - написав Стубб у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська у середу, 19 березня 2025 року, перебували у Фінляндії з офіційним візитом.

Теги: #стубб #україна #досвід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 19.03.2025
Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

14:56 19.03.2025
Зеленський і Стубб обговорили питання двосторонньої співпраці

Зеленський і Стубб обговорили питання двосторонньої співпраці

13:56 19.03.2025
Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

12:57 19.03.2025
Президент Фінляндії: Зараз ми перед вибором між двома різними світами - Ялта або Гельсінкі

Президент Фінляндії: Зараз ми перед вибором між двома різними світами - Ялта або Гельсінкі

12:48 19.03.2025
Президент Фінляндії переконаний, що Європа повинна мати переговорну команду щодо миру в Україні

Президент Фінляндії переконаний, що Європа повинна мати переговорну команду щодо миру в Україні

12:45 19.03.2025
Президент Фінляндії: Лише Україна визначає свої “червоні лінії”, наша основна позиція - українці повинні мати право обирати власне майбутнє

Президент Фінляндії: Лише Україна визначає свої “червоні лінії”, наша основна позиція - українці повинні мати право обирати власне майбутнє

12:28 19.03.2025
Історичний досвід показує, що якщо показати слабкість Росії, вона цим скористається - президент Фінляндії

Історичний досвід показує, що якщо показати слабкість Росії, вона цим скористається - президент Фінляндії

12:20 19.03.2025
Президент Фінляндії: Сподіваюся, незабаром ми будемо разом з Україною в ЄС і НАТО

Президент Фінляндії: Сподіваюся, незабаром ми будемо разом з Україною в ЄС і НАТО

12:14 19.03.2025
Президент Фінляндії: Якщо РФ відмовиться погодитися на припинення вогню, ми повинні збільшити зусилля для зміцнення України і посилити тиск на Росію

Президент Фінляндії: Якщо РФ відмовиться погодитися на припинення вогню, ми повинні збільшити зусилля для зміцнення України і посилити тиск на Росію

11:59 19.03.2025
Україна має незаперечне право захищати себе, це право не може бути обмежене жодним чином - президент Фінляндії

Україна має незаперечне право захищати себе, це право не може бути обмежене жодним чином - президент Фінляндії

ВАЖЛИВЕ

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

ОСТАННЄ

У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття росіянами українського F-16

Білий дім: США продовжують надавати Україні розвіддані

Двох чоловіків поранено внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

Делегація Ради та гендиректор директорату ЄК з політики сусідства обговорили виконання програми Ukraine Facilities

Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА