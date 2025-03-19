Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення полонених і повернення викрадених дітей

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію на фронті, питання звільнення військовополонених, повернення дітей, викрадених РФ, і стан української ППО.

"Я також повідомив про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів. Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкалися питання звільнення військовополонених, повернення забраних російськими військами українських дітей. Також ми обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту життя", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Зеленський і Трамп погодилися, що Україна та США повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру.

"Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом цього року можна досягти тривалого миру", - додав голова Української держави.

За його словами, під час розмови Трамп поділився деталями розмови з Володимиром Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися.

Зеленський підтвердив Трампу, що Україна підтримує та готова реалізувати один із перших кроків до припинення війни - припинення ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі.

"Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію. Ми продовжуватимемо працювати, щоб це сталося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", - зауважив Зеленський.