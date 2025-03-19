Інтерфакс-Україна

Події

16:46 19.03.2025

Зеленський проводить розмову з Трампом

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Зеленський проводить розмову з Трампом
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Як раніше повідомлялося, Зеленський Трамп у середу проведуть розмову, зокрема, обговорять деталі наступних кроків щодо досягненння миру.

У свою чергу помічник президента США та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно повідомив, що Дональд Трамп в Овальному кабінеті розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зараз - президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським", - написав Скавіно у соцмережі Х.

Теги: #никифоров #телефонна_розмова #зеленський

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