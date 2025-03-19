Зеленський проводить розмову з Трампом
Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.
Як раніше повідомлялося, Зеленський Трамп у середу проведуть розмову, зокрема, обговорять деталі наступних кроків щодо досягненння миру.
У свою чергу помічник президента США та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно повідомив, що Дональд Трамп в Овальному кабінеті розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським.
"Зараз - президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським", - написав Скавіно у соцмережі Х.