Зеленський проводить розмову з Трампом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Як раніше повідомлялося, Зеленський Трамп у середу проведуть розмову, зокрема, обговорять деталі наступних кроків щодо досягненння миру.

У свою чергу помічник президента США та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно повідомив, що Дональд Трамп в Овальному кабінеті розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зараз - президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським", - написав Скавіно у соцмережі Х.