Двоє людей загинули у Херсонській міській громаді внаслідок російських обстрілів - влада

Внаслідок російського артобстрілу Зеленівки під Херсоном загинула місцева мешканка, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські терористи близько години тому вбили жінку в Зеленівці. 54-річна місцева жителька була на вулиці, коли почався артобстріл селища. Вона отримала вибухову травму, несумісну з життям", - написав Мрочко в телеграм у середу.

"Співчуття рідним та близьким загиблої. Це вже друга смерть на сьогодні в нашій громаді", - додав він.

За його даними, внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ близько 11:00 травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік. Зараз спеціалісти працюють над встановленням його особи.

Крім того, близько 13.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку. Постраждав місцевий житель, він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Наразі потерпілий ушпиталений.