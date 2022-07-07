Події

16:16 07.07.2022

РФ нарощує систему вогневого ураження на чернігівському, конотопському та сумському напрямках, очікується збільшення артобстрілів

1 хв читати
РФ нарощує систему вогневого ураження на чернігівському, конотопському та сумському напрямках, очікується збільшення артобстрілів

РФ нарощує систему вогневого ураження на чернігівському, конотопському та сумському напрямках, очікується збільшення артобстрілів, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На чернігівському, конотопському та сумському напрямах активність противника протягом тижня характеризувалася нанесенням авіаційних ударів, обстрілами позицій наших військ, зокрема тих, що виконують завдання на кордоні. За наявною інформацією, противник здійснює нарощування своєї системи вогневого ураження. Так, протягом тижня він перемістив на сумський напрямок батарею 152-мм самохідних установок "Гіацинт-Б" та реактивну батарею БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Шостки", - зазначив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Він додав, що надалі очікується збільшення артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів прикордонних районів, а також проведення демонстраційних дій уздовж державного кордону України.

Теги: #рф #артобстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 07.07.2022
Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають цілі - Генштаб

Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають цілі - Генштаб

09:03 07.07.2022
У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

07:45 07.07.2022
Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

17:19 06.07.2022
У МЗС України нагадали Лаврову про публікацію РФ конфіденційного листування Мааса та Ле Дріана

У МЗС України нагадали Лаврову про публікацію РФ конфіденційного листування Мааса та Ле Дріана

11:28 06.07.2022
KFC і Pizza Hut повністю йдуть із Росії

KFC і Pizza Hut повністю йдуть із Росії

09:02 06.07.2022
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 500 військових – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 500 військових – Генштаб ЗСУ

16:16 05.07.2022
Членство російських оперних театрів в асоціації Opera Europa призупинено

Членство російських оперних театрів в асоціації Opera Europa призупинено

08:26 04.07.2022
Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

08:04 04.07.2022
В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

06:57 04.07.2022
Ворог посилив свої позиції у Чорному морі додатковим підводним човном

Ворог посилив свої позиції у Чорному морі додатковим підводним човном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають цілі - Генштаб

Відомо про одного загиблого та шістьох поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську, цифри можуть змінюватися – голова ОВА

Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Джонсон

Над Зміїним підняли український прапор, підтверджено знищення на острові близько 30 одиниць техніки РФ - ОК "Південь"

Російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську, є жертви - мер

ОСТАННЄ

Адвокат заявив про різке погіршення стану здоров'я Саакашвілі

Генпрокурор про підозру депутату Ковальову: Йдеться не лише про його заклики, проведено комплекс слідчих дій

На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

Окупанти знову обстріляли Харківщину: поранено трьох мирних жителів, один - у тяжкому стані

Співробітники ФСБ проводять роз'яснювальну роботу серед білоруських військових щодо необхідності участі у "спецоперації" в Україні у разі потреби

Рада планує до кінця року ухвалити майже 30 євроінтеграційних законопроєктів – нардеп

У ГУР Міноборони України підтвердили загибель командира батальйону "Волат" полку Кастуся Калиновського Івана "Бреста" Марчука

Крадіжка української сталі Росією є військовим злочином – голова юрзабезпечення "Метінвесту"

Білорусь передала аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ - Генштаб ЗСУ

Україна не може прийняти єврейських прочан на Рош-га-Шана - посол Корнійчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА