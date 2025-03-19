Президент Фінляндії переконаний, що Європа повинна мати переговорну команду щодо миру в Україні

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Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб закликав створити європейську переговорну групу щодо миру в Україні.

“Україна має надзвичайно здібну команду переговірників. Сполучені Штати мають надзвичайно здібну команду переговірників. Росія має команду переговірників. І я переконаний, що Європа також повинна мати команду переговірників. Я хотів би бачити лідерів з таких країн, як Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Тому нам потрібно якось об'єднати зусилля, щоб “мати свою частку в грі”, і я думаю, що особливо після того, як почнеться перемир'я і реальні мирні переговори, європейці повинні бути залучені до них”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Стубб окремо привітав лідерство прем'єр-міністра Кіра Стармера і президента Франції Еммануеля Макрона у шляху до миру в Україні.

“Завтра в Лондоні ми проведемо зустріч з військового планування для наших стратегічних керівників, намагаючись з'ясувати, яким може бути найкращий можливий військовий план для забезпечення безпеки”, - додав він.