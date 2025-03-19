Президент Фінляндії: Лише Україна визначає свої “червоні лінії”, наша основна позиція - українці повинні мати право обирати власне майбутнє
Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб наголосив, що лише Україна визначає свої “червоні лінії та свою переговорну позицію», підкресливши, що українці “повинні мати право вибирати своє власне майбутнє”, включно з тим, чи хоче вона приєднатися до ЄС і НАТО.
“Очевидно, лише Україна визначає свої червоні лінії та свою переговорну позицію. І наша позиція полягає в тому, щоб намагатися сприяти і допомагати Україні в досягненні цих цілей. Наша основна позиція полягає в тому, що Україна повинна мати право вибору. Право обирати власне майбутнє. Право обирати власну долю. Право обирати міжнародні організації, в яких вона хоче брати участь”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.
На думку Стубба, двома ключовими з них, є Європейський Союз і НАТО. Фінський лідер заявив, що “немає жодної червоної лінії, окрім того, що Україна є і буде європейською зараз і в майбутньому”.
За словами Стубба, президент США Дональд Трамп є “досвідченим переговірником”, і зараз він “рухає цей процес вперед”.
“Він намагається зупинити вбивства, припинити вогонь - це перший крок. А після цього нам усім потрібно працювати разом, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Тому що я думаю, що ключовим у всьому цьому є те, що Росія не повинна мати можливості робити це знову. І це червона лінія європейської безпеки”, - зазначив він.