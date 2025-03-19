Росія зацікавлена у продовженні війни, тому не треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні - Зеленський

Росія захоче, щоб партнери не допомагали Україні, однак це виглядає дивно, якщо РФ не збирається далі воювати, вважає президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що ніхто не може впливати на США щодо допомоги Україні або іншим країнам. Це рішення особисте президента Трампа, на мою думку. Так, Росія буде хотіти, щоб партнери нам не допомагали, тому що це послаблення українських позицій. Хоча виглядає дуже дивно, якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас і дійсно хочеш миру, я маю на увазі Путіна, то чому тобі боятися української армії?" - сказав Зеленський на пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

За словами президента, важливою допомогою є обмін розвідданими. Якщо немає американських даних, Україна втрачає "точність польоту або виходу балістики".

"Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримали інформацію, коли летить балістика по-українським цивільним, тому що балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що це говорить про продовження війни, і не вважає, "що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні, а навпаки треба посилювати допомогу Україні, тому що це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від "русскіх".