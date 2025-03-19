Інтерфакс-Україна

Події

12:14 19.03.2025

Президент Фінляндії: Якщо РФ відмовиться погодитися на припинення вогню, ми повинні збільшити зусилля для зміцнення України і посилити тиск на Росію

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Президент Фінляндії: Якщо РФ відмовиться погодитися на припинення вогню, ми повинні збільшити зусилля для зміцнення України і посилити тиск на Росію
Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб заявив, якщо Росія відмовиться погодитися на припинення вогню, партнери мають збільшити зусилля для зміцнення України і посилення тиску на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів.

“США хочуть миру. Росія, з іншого боку, все ще має показати, що вона хоче справжнього миру. Першим кроком у досягненні миру є припинення вогню. Існує лише два способи відповісти на пропозицію президента Сполучених Штатів: «так» або «ні». Ніяких «але», ніяких умов”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Стубб наголосив, що Україна прийняла пропозицію про припинення вогню без будь-яких умов.

“Якщо Росія відмовляється погодитися, ми повинні збільшити наші зусилля для зміцнення України і посилити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів”, - заявив президент.

Водночас він відзначив “сильну роль”, яку Сполучені Штати під керівництвом президента Дональда Трампа відіграють у цих мирних переговорах.

“Вчорашня телефонна розмова між президентом Трампом і президентом Путіним стала кроком у правильному напрямку до повного, безумовного припинення вогню. Трамп хоче зупинити вбивства, і він має рацію”, - сказав Стубб.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська у середу, 19 березня 2025 року, перебувають у Фінляндії з офіційним візитом.

На сайті фінського президента зазначається, що офіційні переговори, що відбудуться в Президентському палаці, будуть зосереджені на підтримці Фінляндією України та кроках щодо припинення агресивної війни Росії. Крім президентів, в дискусіях візьмуть участь, зокрема, міністр фінансів Рійкка Пурра, міністр оборони Антті Хаккянен і міністр закордонних справ Еліна Валтонен. На завершення переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію

У програмі президента Зеленського також зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

У другій половині дня президент Стубб і президент Зеленський із дружинами зустрінуться зі студентами Гельсінського університету, а президенти візьмуть участь у дискусійній сесії.

Президент Стубб і президент Зеленський востаннє зустрічалися в Лондоні 2 березня.

Теги: #стубб #україна #припинення_вогню

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