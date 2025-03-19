Україна має незаперечне право захищати себе, це право не може бути обмежене жодним чином - президент Фінляндії

Україна має незаперечне право захищати себе самостійно і за підтримки своїх партнерів, це право не може бути обмежене жодним чином, заявив президент Фінляндської Республіки Александр Стубб.

“Україна має незаперечне право захищати себе самостійно і за підтримки своїх партнерів. Це право не може бути обмежене жодним чином. Ні зараз, ні в майбутньому”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Стубб наголосив, що вони із Зеленським говорили про “мир через силу”. Президент підкреслив, що “Україна хоче миру, Фінляндія хоче миру, Європа хоче миру”.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська у середу, 19 березня 2025 року, перебувають у Фінляндії з офіційним візитом.

На сайті фінського президента зазначається, що офіційні переговори, що відбудуться в Президентському палаці, будуть зосереджені на підтримці Фінляндією України та кроках щодо припинення агресивної війни Росії. Крім президентів, в дискусіях візьмуть участь, зокрема, міністр фінансів Рійкка Пурра, міністр оборони Антті Хаккянен і міністр закордонних справ Еліна Валтонен. На завершення переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію

У програмі президента Зеленського також зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

У другій половині дня президент Стубб і президент Зеленський із дружинами зустрінуться зі студентами Гельсінського університету, а президенти візьмуть участь у дискусійній сесії.

Президент Стубб і президент Зеленський востаннє зустрічалися в Лондоні 2 березня.