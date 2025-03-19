Глава Мінфіну США допускає завершення війни в Україні без посилення санкцій проти РФ

США готові серйозно посилити санкції проти Росії, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, але в той же час він вважає, що врегулювання розв’язаною РФ війни проти України можна досягти і без такого посилення санкцій.

"Президент США Дональд Трамп проінструктував мене, що, якщо буде потрібно, ми доведемо санкції до позначки 10, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Але я оптимістично налаштований, що йому вдасться посадити його за стіл переговорів без посилення санкцій", - сказав Бессент в інтерв'ю Fox news.

Однак, уточнив міністр, адміністрація не відмовляється від будь-яких варіантів дій, і в разі потреби США можуть запровадити максимальні санкції проти РФ у сфері енергетики.

"Президент Трамп дав мені доручення переосмислити санкційний режим. Довгий час у нас було те, що я назвав би "м'які санкції", - також заявив глава Мінфіну.

Він зазначив, що колишні заходи підривали позиції долара у світі. Тепер, за словами Бессента, США можуть задіяти найбільш сильний режим санкцій, і як приклад він вказав на політику максимального тиску на Іран.

Напередодні представник Білого дому Керолайн Левітт наголошувала на брифінгу, що Трамп може вдатися до санкцій щодо Росії у разі невдачі на переговорах із Москвою, але міркувати на цю тему передчасно.

Раніше в березні Бессент заявляв про готовність посилити санкції щодо російської енергетики, якщо це допоможе досягти припинення кризи в Україні.

Екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв після розмови Трампа та Путіна, на якій президент США не отримав повної зупинки вогню від Путіна, допустив, що таке посилення санкцій таки може бути.

"Наступним важливим кроком, який сильно вплине на наше та глобальне майбутнє, буде те, як він (Трамп) відреагує на цю "невдячність" через механізм здійснення тиску на Кремль: 1 - посилить, 2 - зменшить, 3 – залишить незмінним. Мій досвід спілкування з командою республіканців говорить, що це повинен бути перший варіант", написав Коболєв у Facebook.

Екс-голова "Нафтогаза" додав, що такий варіант найбільш вигідний для України, хоча передбачувати дії Трама доволі важко, тож простіше дочекатись і побачити.

Як вважає Коболєв, прихід Трампа до влади вже призвів до підвищення санкційного тиску на російську енергетику по ряду напрямків, і найбільш болючими є вторинні санкції, ризик яких сильно налякав новоспечених нафто- та газотрейдерів, особливо в таких країнах як Туреччина та Балкани.

Джерело: https://www.foxbusiness.com/video/6370184628112

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