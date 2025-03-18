У Генштабі спростували інформацію про просування окупантів вглиб Сумської області

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України, а інформація щодо просування підрозділів РФ вглиб території України на цій ділянці не відповідає дійсності, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України у вівторок ввечері.

"Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони. Наші захисники успішно зупиняють усі намагання загарбників закріпитися на території Сумщини. Ворог зазнає значних втрат в живій силі", - йдеться в повідомленні.

При цьому командування Збройних сил України вживає заходи щодо посилення угруповання українських військ технічними засобами та резервами.

Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області, відзначили в Генштабі.