ЗСУ майже повністю вийшли з Курської області, пауза у наданні розвідданих припала на критичні дні наступу армії РФ

Українські війська майже повністю вийшли з Курської області Росії, завершивши наступ, який минулого літа приголомшив Кремль своєю швидкістю та зухвалістю, пише BBC NEWS Україна з посиланням на американське видання New York Times.

"NYT особливо наголошує, що успіхам росіян та невдачам українців на Курщині дуже сильно сприяла пауза у наданні США розвідданих ЗСУ. Ця пауза якраз і припала на критичні дні наступу армії РФ. Його журналісти поспілкувалися з українськими військовими, які описали місцями організований, а місцями хаотичний відступ", - йдеться у повідомленні BBC NEWS Україна.

Видання зазначає, що в цілому вихід українських військових з Курщини був спричинений комбінацією факторів. Російські війська розбили лінії постачання України та почали відрізати шляхи відходу. Також покращили свою боєздатність північнокорейські війська, які залучила Москва. Але крім цього у вирішальний момент призупинили підтримку США, включно з обміном розвідданими.

Зазначається, що українські військові кажуть, що намагаються створити міцні оборонні позиції уздовж російського боку кордону. Андрій, офіцер української розвідки, який воював під Курськом, висловився більш прямо: "Курська операція по суті завершена. Тепер нам потрібно стабілізувати ситуацію".

До середини лютого російські війська наблизилися на відстань близько 8 км до основних шляхів постачання України до Суджі, що дозволило їм обстрілювати дороги зграями безпілотників - багато з яких були прив'язані до ультратонких оптоволоконних кабелів і тому несприйнятливі до дії РЕБ.

Російські безпілотники також били по заздалегідь встановленій вибухівці, щоб зруйнувати мости та спробувати ускладнити відступ українських військ, розповіли українські військові. Також мости атакували з літаків. Утримання Україною території в Курській області вже було під загрозою, коли 3 березня адміністрація Трампа оголосила про призупинення військової допомоги та обміну розвідданими.

За словами офіцера розвідки Андрія, раптова втрата даних американської розвідки для точного націлювання ускладнила ситуацію. Без них замовкли ракетні системи залпового вогню американського виробництва HIMARS. Пауза у наданні розвідданих тривала понад тиждень до 11 березня і якраз припала на найкритичніші дні наступу росіян на Курщині. "Ми не могли дозволити, щоб дорогі ракети були випущені не по тій цілі", – пояснив Андрій NYT.

8 березня російські війська здійснили раптовий напад, прокравшись за українські позиції через закинутий газопровід. "Росіяни нас трохи переграли, – також розповів Андрій. - Була невелика паніка".

Приблизно в той самий час російські війська за участі північнокорейців прорвали українські лінії на південь від маленького села Курилівка, ще більше обмежуючи здатність Києва постачати свої війська. Поки українські війська відступали вздовж визначених оборонних рубежів, російські війська продовжували просуватися до Суджі, а темпи атак збільшувалися.

За словами аналітиків, враховуючи позиції Росії, евакуація транспортом стала б легкою мішенню для безпілотників. Крім того, перешкоди для відступу створювала й знищена військова техніка, яка засмічувала дороги. Тому значна частина відходу відбувалася пішки. Деякі українські військові спалили власне спорядження, щоб воно не потрапило до рук росіян.

10 березня частині підрозділів наказали відступити з Суджі, повідомили троє українських військових і командирів. "Це була суміш організованого та хаотичного відступу", - цитує NYT одно з українських бійців. - На характер відведення вплинули різні фактори: втома, хороші чи погані накази від окремих командирів, погана комунікація чи добре налагоджена координація".

Однак, попри заяви президента Росії Путіна та президента Трампа, за словами українських військових, що воюють під Курськом, і навіть деяких відомих російських військових блогерів, жодного разу велика кількість українських військ не опинялася в оточенні.

Через три дні міноборони Росії заявило, що відновило повний контроль над Суджею.

Хоча Генштаб ЗСУ прямо не говорив про захоплення Росією Суджі, у неділю він оприлюднив карту поля бою, на якій місто показано за межами території, яку українці контролюють на Курщині.

Тоді як Київ сподівався використати контроль над російською землею як важіль у майбутніх переговорах щодо припинення війни, тепер Путін, схоже, використовує український відступ, щоб спробувати зміцнити свою позицію в переговорах з адміністрацією Трампа про призупинення військових дій, пише NYT.

Тепер, кажуть українські військові, вони налаштовані зупинити росіян від наступу на Суми.