Генштаб ЗСУ повідомляє про збільшення ударів ворога на Курщині за останню добу та деяке зменшення плацдарму

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість боєзіткнень на курському напрямку за останню добу станом на 8:00 вівторка зросла до 18 з 14 за добу до того, кількість авіаційних ударів – до 30 з 11, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Відповідно до карти, наведеної в дописі, напрямки удару збільшилися з двох до шести, а територія під контролем українських сил дещо зменшилася на півночі від Басівки та на заході у напрямку Суджі.

Згідно із картою, агресор поновив удари по кордону Сумської області в районі Новенького та посилив їх на основний плацдарм українських військ на Курщині з боку Махновки та Черкасьскої Конопельки.

Генштаб додає, що на курському напрямку за минулу добу було здійснено 301 артилерійський обстріл (у тому числі 9 із систем реактивного вогню) порівняно із 289 (12) за добу до того.

Згідно із інформацією Генштабу, в цілому кількість боєзіткнень за добу до ранку вівторка зросла до 155 зі 112 добою раніше, кількість авіаударів – до 90 з 81.

Як повідомлялося, у понеділок президент США Дональд Трамп Трамп, незважаючи на неодноразові спростування президента України, Міноборони та Генштабу, знову заявив про начебто оточення частини українських військових у Курській області. Він стверджує, що домігся від російської сторони утриматися від дій щодо цих українських солдатів, і знову обговорить цю тему з Путіним під час розмови у вівторок, яка очікується ближче до вечора за київським часом.