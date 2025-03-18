У Запоріжжі затримали агента рф, який готував вибухівку для терактів - Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ готував вибухові пристрої для скоєння терактів у Запоріжжі, повідомила Національна поліція України.

"Під час розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний наркозалежний житель Запоріжжя з метою заробітку почав співпрацювати з російською спецслужбою та погодився на вчинення диверсійних дій на території обласного центру. Вказівки та інструкції від куратора чоловік отримував через один із месенджерів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як зазначається, у поле зору оперативників агент потрапив під час виконання одного із завдань – з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та дискредитації діючої влади він розклеїв заздалегідь роздруковані агітаційні листівки в Хортицькому районі міста. Файли для друку отримав через листування від представника ГРУ РФ.

Крім того, фігурант завербував та залучив до злочинних дій кілька осіб з близького оточення. Усі вони мали в наступному стати виконавцями вказівок російських спецслужб.

"За даними слідства, запоріжанин також мав, керуючись інструкціями куратора, із заздалегідь придбаних компонентів виготовити саморобний вибуховий пристрій та сховати його в обумовленому місці", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередили теракт – вони вилучили в чоловіка складові ще не готового СВЧ та затримали зловмисника.

За адресами фігуранта та завербованих ним осіб було проведено низку одночасних обшуків, у результаті яких вилучено 15 мобільних телефонів, 12 сім-карт, 6 банківських карток, флеш-носій, 2 фрагменти паперу з чорновими записами, балончики з фарбою, пляшки з прозорою рідиною, пакет з кристалічною речовиною та комплектуючі елементи для СВЧ. Усе це направлено на експертні дослідження.

Цього ж дня правоохоронці повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. За результатами експертиз діям затриманого буде надано додаткову кваліфікацію.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Повне коло осіб, причетних до злочинних дій, встановлюється. Триває досудове розслідування.