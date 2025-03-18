У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв нема, однак у Середземне море РФ вивела три носія "калібрів" - ВМС

Станом на 06:00 вівторка в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Так, станом на 06:00 вівторка в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, але в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря 8 суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22091