Інтерфакс-Україна

Події

06:33 18.03.2025

У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв нема, однак у Середземне море РФ вивела три носія "калібрів" - ВМС

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Станом на 06:00 вівторка в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Так, станом на 06:00 вівторка в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, але в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр",  загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря  8 суден, з них  3 судна продовжило рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22091

Теги: #кораблі #море #вмс

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