Інтерфакс-Україна

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18:32 17.03.2025

Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

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Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання процедури призову протиправною не є приводом для звільнення мобілізованого, встановив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

Відповідний висновок було зроблено у справі за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби, повідомляє пресслужба Верховного суду у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, позивач, звертаючись до суду першої інстанції за захистом своїх прав, їх порушення пов’язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, що полягає в непроходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного ТЦК щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

"Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі", - відзначили в суді.

У спірних правовідносинах порушеним було право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації. Обраний же позивачем спосіб захисту порушеного права, який надалі застосували суди обох інстанцій за наслідками розгляду справи – звільнення з військової служби – є, на думку Верховного суду, неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу.

Такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, які врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію невиконуваності судового рішення, зазначили в суді.

Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до ст. 26 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Верховний суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу", - вказується у повідомленні.

Теги: #мобілізація #верховний_суд

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