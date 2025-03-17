Інтерфакс-Україна

Події

17:30 17.03.2025

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

1 хв читати
В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

Громадське обговорення плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року розпочалося в столиці, повідомили в Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.

"Згідно з проєктом, протягом 2025-2027 років Київ продовжить заходи зі зміцнення обороноздатності міста та сприятиме виконанню завдань силами оборони. Також триватиме забезпечення сталої, безперебійної роботи обʼєктів комунальної інфраструктури з урахуванням наслідків збройної агресії російської федерації. Йдеться, зокрема, про модернізацію та капітальний ремонт пошкоджених об’єктів внаслідок дронових і ракетних атак, а також збільшення фонду укриттів з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності", - йдеться в повідомленні.

Проєктом передбачені заходи для посилення енергетичної незалежності об’єктів комунальної інфраструктури, впровадження проєктів з енергозбереження. Також проєкт документа включає заходи соціальної підтримки, забезпечення житлом та інтеграцію переселенців, ветеранів та членів сімей загиблих захисників, людей з інвалідністю.

"До проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки також увійшли проєкти розвитку, реалізація яких сприятиме створенню в Києві зручного, безпечного та інклюзивного міського середовища для всіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Громадське обговорення триватиме до 16 квітня 2025 року.

Теги: #київ #розвиток #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 17.03.2025
Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

00:50 17.03.2025
У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

17:48 15.03.2025
Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

09:14 15.03.2025
Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

15:14 14.03.2025
ГУР презентувало книгу-буклет про загиблого Героя України Віталія Пляку

ГУР презентувало книгу-буклет про загиблого Героя України Віталія Пляку

14:28 14.03.2025
Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

13:23 14.03.2025
У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

11:08 14.03.2025
НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

09:08 14.03.2025
Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

03:17 14.03.2025
Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

Суд зобов’язав Мінкульт передати костел парафії: ухвалено остаточне рішення

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

ОСТАННЄ

Макрон і прем'єр Канади в спільній заяві висунули вимоги до РФ про чіткі зобов’язання щодо України – ЗМІ

Цифрові рішення допомогли ДТЕК скоротити пошук у Європі обладнання для ремонтів після обстрілів – СЕО MODUS X

ВООЗ і Міндовкілля працюватимуть над методикою оцінки впливу екологічної шкоди на здоров'я людей

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

Суд закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - ЗМІ

Рада молодих вчених НАНУ призупинила повноваження голови у зв'язку з можливим плагіатом в її докторській дисертації

Мер македонського міста Кочани після пожежі в нічному клубі подав у відставку

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ

Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА