В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

Громадське обговорення плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року розпочалося в столиці, повідомили в Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.

"Згідно з проєктом, протягом 2025-2027 років Київ продовжить заходи зі зміцнення обороноздатності міста та сприятиме виконанню завдань силами оборони. Також триватиме забезпечення сталої, безперебійної роботи обʼєктів комунальної інфраструктури з урахуванням наслідків збройної агресії російської федерації. Йдеться, зокрема, про модернізацію та капітальний ремонт пошкоджених об’єктів внаслідок дронових і ракетних атак, а також збільшення фонду укриттів з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності", - йдеться в повідомленні.

Проєктом передбачені заходи для посилення енергетичної незалежності об’єктів комунальної інфраструктури, впровадження проєктів з енергозбереження. Також проєкт документа включає заходи соціальної підтримки, забезпечення житлом та інтеграцію переселенців, ветеранів та членів сімей загиблих захисників, людей з інвалідністю.

"До проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки також увійшли проєкти розвитку, реалізація яких сприятиме створенню в Києві зручного, безпечного та інклюзивного міського середовища для всіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

Громадське обговорення триватиме до 16 квітня 2025 року.