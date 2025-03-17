Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України на покровському напрямку з початку доби та станом на 16:00 відбили 25 атак противника, на торецькому – 13, на новопавлівському та гуляйпільському – по вісім атак, загальна кількість бойових зіткнень на всій ліній фронту – 98, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, шість боєзіткнень ще тривають", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що російська авіація завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому, Надіївці та Олексіївці.

Зазначається, що на новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій ворожих військ, ще одне боєзіткнення триває. Росармія намагається просуватися в районах Привільного, Веселого та Костянтинополя. На гуляйпільському також відбито вісім атак ворога біля Новосілки та Новополя. Авіаційних ударів двома керованими бомбами зазнав населений пункт Шевченко.

На оріхівському напрямку українські захисники відбивають п’ять атак противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове.

Згідно з повідомленням Генштабу, на лиманському напрямку за сьогодні росармія здійснила шість атак - у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Ямполівки. Наразі тривають три бої.

На краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. Дві з п’яти атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються. На торецькому ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ в районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Чотири атаки тривають, 13 штурмів загарбників ЗСУ вже відбили.

На харківському напрямку противник тричі атакував позиції ЗСУ, на куп’янському - п’ять.

Загальна кількість бойових зіткнень на всій ліній фронту станом на 16:00 склала 98. На сіверському та придніпровському напрямках у понеділок бої не відбувалися.

Також зазначається, що від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Олександрівка, Миропільське, Попівка, Біла Береза, Кружок, Петрушівка, Шалигіне, Уланове Сумської області.