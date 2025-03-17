На Київщині затриманий офіцер ВСП ЗСУ на хабарі в $10 тис. за сприяння переведенню в тилову частину

Військовослужбовець Білоцерківського зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП) затриманий на хабарі в $10 тис. за сприяння у влаштуванні особи на військову службу в тилову частину з подальшим зняттям з військового обліку, повідомляє ВСП у ВСУ.

В повідомленні ВСП в Телеграм-каналі в п'ятницю зазначається, що офіцера затримано у порядку ст. 208 КПК України. У його службовому кабінеті, за місцем проживання та у транспортному засобі проведено санкціоновані обшуки.

"Вручено підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди)", - інформують у ВСП.

Затримання проводили співробітники Управління внутрішньої безпеки Головного управління ВСП ЗСУ у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань у Київській області, ДСР Нацполіції України.

"Робота по "самоочищенню" ВСП триває", - наголошується в повідомленні.