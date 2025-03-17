На фронтах за добу було 112 боєзіткнень, більше всього на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Київ. 17 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – 112 бойових зіткнень відбулося на всіх фронтах російсько-української війни за минулу добу, 16 березня, повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в понеділок вранці.

Більше за все боєзіткнень відбулося на покровському напрямку в Донецькій області, де українські захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора.

На торецькому і курському напрямках ворог здійснив по 14 атак, на куп’янському напрямку – 11, на лиманському і новопавлівському напрямках - по десять атак, на гуляйпільському та оріхівському – по шість, на харківському - п’ять, на сіверському та краматорському – по три.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.