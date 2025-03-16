В Чернігові завершений розбір завалів на місці удару дрона по 5-поверхівці, постраждала 1 жінка – ДСНС

Одна жінка постраждала внаслідок удару російського безпілотника по п'ятиповерховому житловому будинку у Чернігові, розбір завалів завершений, повідомляється на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook в неділю ввечері.

"У Чернігові рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у пошкодженій російським безпілотником п'ятиповерхівці Внаслідок атаки зруйновано 4-й та 5-й поверхи будинку. Постраждала жінка, якій надали медичну допомогу. Пошкоджено 6 авто та вікна 3-х сусідніх будинків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що надзвичайники допомогли мешканцям винести із пошкодженого будинку 20 котів. Демонтували аварійні конструкції, для чого залучалася спеціальна висотна техніка.

"У пункті незламності постраждалим надавалася вся необхідна допомога, гаряча їжа, напої. 48 людей отримали психологічну допомогу. До ліквідації наслідків також долучалися правоохоронці, комунальні служби, волонтери та громадські організації", - розповіли в ДСНС.

Як повідомлялося, російський безпілотник "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Чернігові в суботу ввечері, також пошкоджені два приватних будинки. Раніше повідомлялося про відсутність постраждалих; було евакуйовано одну літню жінку.

На фотографіях з місця удару видно, що у п'ятиповерховому житловому будинку в результаті удару зруйновані зовнішні стіни двох квартир на четвертому і п'ятому поверхах.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid02xtZEEyiszWxzmYeDbqQXMAMqxVtr9cKCZKav3UruzgGUFVPVynLQz6A2sdynZvzpl