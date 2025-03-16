Інтерфакс-Україна

Події

22:17 16.03.2025

РФ вже майже тиждень веде війну після перемовин у Джидді, потрібно ще більше активізувати дипломатію – Зеленський

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Продовження війни російською стороною після американської пропозиції щодо тиші на фронті вказує на те, що ця війна потрібна лише РФ, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

За підсумками доповіді головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського президент повідомив, що бойові дії та оборона "тривають майже по всій лінії фронту, у багатьох ключових точках - від Харківщини й Купʼянського напрямку до південних напрямків".

"Дякую всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу. Дякую кожному й кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. Дякую всім українцям за кожен збір для нашої української армії", - додав Зеленький.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official/13580

Теги: #війна #перемовини #рф #президент

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