РФ вже майже тиждень веде війну після перемовин у Джидді, потрібно ще більше активізувати дипломатію – Зеленський

Продовження війни російською стороною після американської пропозиції щодо тиші на фронті вказує на те, що ця війна потрібна лише РФ, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

За підсумками доповіді головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського президент повідомив, що бойові дії та оборона "тривають майже по всій лінії фронту, у багатьох ключових точках - від Харківщини й Купʼянського напрямку до південних напрямків".

"Дякую всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу. Дякую кожному й кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. Дякую всім українцям за кожен збір для нашої української армії", - додав Зеленький.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official/13580