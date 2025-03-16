Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюселі – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюселі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну» – готуємося до Брюсселю", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України “як співголови, під нашим спільним керівництвом”.