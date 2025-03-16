МЗС Туреччини нагадало про незаконність анексії Криму у річницю незаконного "референдуму"

Туреччина не визнає російську юрисдикцію над окупованим півостровом Крим, йдеться в заяві Міністерства іноземних справ Туреччині, опублікованій в неділю з нагоди одинадцятої річниці незаконної анексії півострова.

"У річницю анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією шляхом нелегітимного референдуму одинадцять років тому сьогодні (16 березня) ми повторюємо, що Туреччина не визнає фактичну ситуацію в Криму, яка є порушенням міжнародного права, і що ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться в тексті заяви, опублікованої на сайті МЗС Туреччини.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за розвитком подій у Криму, зокрема за ситуацією кримських татар, корінного народу півострова, і залишатимемо їх на порядку денному міжнародної спільноти", - додали в МЗС.