Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що генерал-майора Андрія Гнатова призначено начальником Генштабу ЗСУ з метою "покращення якості управління військами", зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в неділю.

Тим часом, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича переведено на посаду Генерального інспектора Міноборони України.

"Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", - повідомляє Генштаб.