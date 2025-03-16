Інтерфакс-Україна

Події

18:07 16.03.2025

Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що генерал-майора Андрія Гнатова призначено начальником Генштабу ЗСУ з метою "покращення якості управління військами", зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в неділю.

Тим часом, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича переведено на посаду Генерального інспектора Міноборони України.

"Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", - повідомляє Генштаб.

Теги: #призначення #генштаб #гнатов_андрій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 16.03.2025
Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Гнатова - Умєров

Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Гнатова - Умєров

17:30 16.03.2025
Зеленський призначив Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України

Зеленський призначив Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України

16:35 16.03.2025
Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

07:28 16.03.2025
Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 113 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 113 од. автотехніки - Генштаб

01:19 16.03.2025
Росіяни продовжують атакувати ще на 11 напрямках, за добу зафіксовано 128 боїв - Генштаб

Росіяни продовжують атакувати ще на 11 напрямках, за добу зафіксовано 128 боїв - Генштаб

00:29 16.03.2025
Втрати ворога на покровському напрямку становлять 254 військовослужбовця - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 254 військовослужбовця - Генштаб

21:28 15.03.2025
Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні

Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні

00:36 08.03.2025
Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

23:02 03.03.2025
Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

10:50 27.02.2025
Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України

Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

Затриманому за вбивство Ганула обрали запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави

Зеленський: Маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію

Уночі збито 47 з 90 ворожих БпЛА, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені – Повітряні сили

ОСТАННЄ

МЗС Туреччини нагадало про незаконність анексії Криму у річницю незаконного "референдуму"

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждали 4 мирних мешканці - ОВА

Сибіга наступним тижнем відвідає Індію, де прийме участь в крупному геополітичному форумі Raisina Dialogue

Сибіга прийме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ

Міжнародний аеропорт "Львів" можуть відкрити наприкінці весни – гендиректорка

Віткофф: Трамп, імовірно, поговорить із Путіним на тижні – ЗМІ

ППО збили понад 850 засобів повітряного нападу противника за тиждень

Сухопутні війська нададуть повне сприяння всебічному розслідуванню вбивства Ганула

Затриманому за вбивство Ганула обрали запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави

Внаслідок торнадо у США загинули 33 людини – ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА