Інтерфакс-Україна

Події

15:16 16.03.2025

ППО збили понад 850 засобів повітряного нападу противника за тиждень

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ППО збили понад 850 засобів повітряного нападу противника за тиждень

Протягом тижня (з 10.03.25 по 16.03.25) протиповітряною обороною збито понад 850 засобів повітряного нападу противника, повідомили Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі у неділю.

Зокрема, збито: одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23; 515 ударних БпЛА типу Shahed; 170 розвідувальних БпЛА; 172 БпЛА інших типів.

За тиждень авіація Повітряних Сил здійснила понад 160 літаковильотів, з них близько 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ та понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

За тиждень воїнами підрозділами без пілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 440 бойових вильотів, з них: 327 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА; 113 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали: близько 80 осіб та 19 ворожих укриттів і позицій.

Теги: #ппо #повітряні_сили #бпла

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