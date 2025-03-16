Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

О 21:52 ЗС РФ вдарила трьома БпЛА (попередньо "Герань-2") по приватному будинку в Ізюмі, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/13476?single