Інтерфакс-Україна

Події

08:26 16.03.2025

Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

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О 21:52 ЗС РФ вдарила трьома БпЛА (попередньо "Герань-2") по приватному будинку в Ізюмі, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/13476?single

Теги: #постраждалі #харківська #бпла

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