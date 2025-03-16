Рубіо і Лавров домовились щодо продовження роботи над відновленням зв’язків між США та Росією

Державний секретар США Марко Рубіо домовився з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим продовжувати працювати над відновленням зв’язків між США та Росією, повідомляє сайт Держдепу.

"Держсекретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров також обговорили наступні кроки в рамках нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та домовилися продовжувати працювати над відновленням зв’язку між Сполученими Штатами та Росією", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Рубіо розмовляв з Лавровим, в ходу чого держсекретар поінформував Росію про військові операції США зі стримування проти підтримуваних Іраном хуситів і підкреслив, що продовження нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі не буде допущено.

Як повідомлялося, у суботу президент США Дональд Трамп віддав наказ збройним силам США розпочати рішучі і потужні військові дії проти терористів-хуситів в Ємені.

Джерело: https://www.state.gov/secretary-rubios-call-with-russian-foreign-minister-lavrov-3/