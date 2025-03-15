Росіяни ударили по енергооб'єктах у Дніпропетровській та Одеській областях, пошкодження суттєві

РФ масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК.

«Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини», - йдеться у повідомленні ДТЕК у суботу.

«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», - зазначили в компанії.