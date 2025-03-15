Інтерфакс-Україна

Події

10:18 15.03.2025

Росіяни ударили по енергооб'єктах у Дніпропетровській та Одеській областях, пошкодження суттєві

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Росіяни ударили по енергооб'єктах у Дніпропетровській та Одеській областях, пошкодження суттєві

РФ масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК.

«Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини», - йдеться у повідомленні ДТЕК у суботу.

«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», - зазначили в компанії.

Теги: #удари #енергообєкти

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