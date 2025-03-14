Інтерфакс-Україна

Події

22:59 14.03.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 199 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 199 військовослужбовців і 17 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

“ Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 199 окупантів, з них 98 — безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, мотоцикл, дві одиниці автомобільної техніки, п’ять БпЛА "Mavic", дві антени БпЛА та два пункти управління БпЛА. До того ж, пошкоджено три гармати росіян”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22003

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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