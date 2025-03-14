У Кривому Розі гучно, у напрямку міста фіксували швидкісну ціль

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області було чути вибухи, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю ввечері.

" Кривий Ріг. Гучно. Також в небі над областю є ворожі безпілотники", - написав Лисак у Телеграмі.

Повітряні сили Збройних Сил України, попереджували про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. "Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", - йдеться у допису у Телеграмі.

Про наслідки атаки і постраждалих не повідомляють.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20140

https://t.me/kpszsu/30636