Інтерфакс-Україна

Події

20:22 14.03.2025

У Кривому Розі гучно, у напрямку міста фіксували швидкісну ціль

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У Кривому Розі гучно, у напрямку міста фіксували швидкісну ціль

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області було чути вибухи, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю ввечері.

" Кривий Ріг. Гучно. Також в небі над областю є ворожі безпілотники", - написав Лисак у Телеграмі.

Повітряні сили Збройних Сил України, попереджували про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. "Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", - йдеться у допису у Телеграмі.

Про наслідки атаки і постраждалих не повідомляють.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20140

https://t.me/kpszsu/30636

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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