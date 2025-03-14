Курська операція своє завдання виконала - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важку ситуацію на курському напрямку фронту, водночас зазначив, що курська операція вже виконала своє завдання відтягнути на себе російські окупаційні війська з інших напрямків.

"Я можу тільки подякувати нашим воїнам за курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

За його словами, завданням курської операції було відтягнути війська на себе російські війська з Покровська Донецької області, з харківського напрямку і від міста Суми.

"Ситуація на Курщині зрозуміло, що дуже складна… Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар… Люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що росіяни зупиняться на покровському напрямку. Так воно і вийшло.

Покровський напрямок - ситуація стабілізована, як і на харківському напрямку", - сказав Зеленський.