Інтерфакс-Україна

Події

19:21 14.03.2025

Путін заявив про початок зрушень у відносинах між США та РФ після розмови з Трампом і перших контактів по лінії МЗС

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Путін заявив про початок зрушень у відносинах між США та РФ після розмови з Трампом і перших контактів по лінії МЗС

Володимир Путін заявив, що після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом і перших контактів міністрів закордонних справ ситуація в російсько-американських відносинах починає рухатися, пишуть росЗМІ.

"У мене відбулася телефонна розмова з президентом Трампом, відбулися перші контакти нашого міністра закордонних справ зі своїм американським колегою, і помічник президента Росії Ушаков зустрічався зі своїм візаві", - сказав Путін у п'ятницю, виступаючи на нараді з постійними членами Радбезу.

"Тож загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде", - додав він.

Теги: #путін #відносини #росія #сша

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