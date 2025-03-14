Путін заявив про початок зрушень у відносинах між США та РФ після розмови з Трампом і перших контактів по лінії МЗС

Володимир Путін заявив, що після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом і перших контактів міністрів закордонних справ ситуація в російсько-американських відносинах починає рухатися, пишуть росЗМІ.

"У мене відбулася телефонна розмова з президентом Трампом, відбулися перші контакти нашого міністра закордонних справ зі своїм американським колегою, і помічник президента Росії Ушаков зустрічався зі своїм візаві", - сказав Путін у п'ятницю, виступаючи на нараді з постійними членами Радбезу.

"Тож загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде", - додав він.