Умєров обговорив з міністеркою оборони Іспанії посилення систем ППО, постачання боєприпасів та бронетехніки

Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0GUMvwTxUHiu1B6LvZfWTmFvASMGFTSgrdeDaEhT3tfoGNTuMJzAU4LWcc44nbmzql

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес, під час якої, зокрема, обговорив поглиблення індустріальної взаємодії, посилення систем ППО, постачання боєприпасів та бронетехніки.

"Провів продуктивну зустріч із міністеркою оборони Королівства Іспанія Маргаритою Роблес. Обговорили ключові питання спільної безпеки та подальшого зміцнення Сил оборони України. Визначили пріоритетні напрями співпраці, які потребують особливої уваги. Зокрема, зосередилися на поглибленні індустріальної взаємодії, посиленні систем ППО, постачанні боєприпасів та бронетехніки", дописам Умєров у Facebook.

Також, за підсумками переговорів, сторони підписали угоду про підготовку українських військових.

За словами Умєрова, Роблес представила детальні плани допомоги Україні у 2025 році, іспанська сторона виявила значний інтерес до вивчення українського досвіду ведення сучасної війни.

"Щиро вдячний Іспанії за стійку підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема за військову допомогу та навчання наших захисників", - дописав він.