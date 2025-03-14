Розширена онлайн-зустріч з підприємцями у межах платформи "Діалог влади та бізнесу" відбудеться 17 березня – ОП

Фото: https://www.president.gov.ua

Розширена онлайн-зустріч із представниками підприємств країни у межах роботи національної платформи "Діалог влади та бізнесу" відбудеться 17 березня, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита у Телеграм у п'ятницю.

Тема зустрічі - презентація цифрової аналітичної платформи "Пульс" і нових інструментів взаємодії між владою та підприємцями, які будуть представлені ОП разом з Міністерством економіки.

"Новий формат системного конструктивного діалогу влади і бізнесу на регіональному рівні дозволяє вчасно реагувати на запити підприємців, формувати критично важливий в умовах війни пакет пропозицій загальнонаціонального рівня для розгляду на засіданнях Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України", - нагадав Микита у відеоанонсі.

За його даними, за шість місяців роботи національної платформи в 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більш ніж 45 тис. підприємців та 10 тис. представників органів влади, експертів різного рівня.

Як повідомлялось, керівник ОП Андрій Єрмак наприкінці минулого тижня анонсував розширення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка була створена рік тому в складі семи підприємців, а також створення її секретаріату для обробки пропозицій бізнесу.