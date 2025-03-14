Інтерфакс-Україна

Події

11:39 14.03.2025

ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС Омеляна в межах розслідування щодо введення в оману суду

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ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС Омеляна в межах розслідування щодо введення в оману суду

(оновлений заголовок і лід, додано текст після 5-го абз.)

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки за місцем проживання заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Олексія Омеляна у межах розслідування щодо можливого введення в оману суду.

"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області", - йдеться в повідомленні ДБР в Телеграм-каналі в п'ятницю.

"Встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею", - зазначається в повідомленні.

За попередніми даними, як наголошують в ДБР, заступник голови ВККС України під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у ВККС, обшуки проходить у заступника голови ВККС Олексія Омеляна, який наразі знаходиться на лікарняному. Йдеться про справу колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Тандира, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше ДБР проводило слідчі дії в приміщенні ВККС.

Центр протидії корупції (ЦПК) повідомляв, що підставою для обшуків у ВККС могла стати заява народного депутата Максима Бужанського. Також, за інформацією ЦПК, слідчі дії пов'язані зі справою судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка виносила рішення щодо Автомайдану за участь в автопробігу до Межигір’я.

"ДБР проводить обшуки у ВККС, витребують документи по кваліфоцінюванню суддів ОАСК. Мотивація - могло бути втручання в інформаційну систему з боку комісії. По суті йдеться про можливе зупинення всіх конкурсів, адже ДБР теоретично має вилучити сервери для того, аби перевірити, чи було втручання. Скільки на це піде часу - невідомо", - повідомляли джерела агентства у Вищій раді правосуддя (ВРП) і ВККС.

За інформацією джерел, 17 березня сім суддів ОАСК мають проходити кваліфоцінювання, зокрема його має проходити і голова Печерського райсуду Києва.

"Вони дали ухвалу на проведення обшуків. Також наближається оцінювання судді Печерського суду Оксани Царевич", - додав співрозмовник агентства.

Крім того, за словами джерел, інформація про те, що ці обшуки повʼязані із заявою Бужанського на заступника голови ВККС і "справою Тандира", не відповідають дійсності.

Теги: #обшуки #вккс #дбр

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