Інтерфакс-Україна

Події

23:15 13.03.2025

Американці побоюються, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією, - опитування Reuters/Ipsos

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Більше половини американців, в тому числі кожен четвертий республіканець, вважають, що президент Дональд Трамп "занадто тісно пов'язаний" з Росією, оскільки він радикально переорієнтовує зовнішню політику США, свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos.

"Близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів і 27% республіканців, погодилися з твердженням, що Трамп занадто близький до Москви. Загалом 40% респондентів не погодилися з цим твердженням, а 4% не відповіли на запитання", - йдеться в підсумках, опублікованих Reuters.

Опитування Reuters/Ipsos також показало, що багато американців підтримують ключову позицію Трампа щодо його підходу до допомоги Україні на основі укладання угод.

Майже половина - або 44% - респондентів в опитуванні заявили, що підтримують план Трампа "обумовити військову підтримку США Україні отриманням США частки українських мінеральних багатств". Дві третини республіканців підтримали цю ідею, як і кожен п'ятий демократ.

Лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Близько 21% респондентів, у тому числі 34% республіканців, підтримали ідею захоплення Гази для встановлення миру на Близькому Сході.

Шістдесят п’ять відсотків республіканців в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що погоджуються з твердженням, що «США повинні взяти під контроль Панамський канал, щоб захистити свою економіку». Близько 89% демократів не погодилися.

Близько 45% республіканців погодилися з твердженням, що США повинні «взяти під контроль Гренландію, щоб армія США могла краще охороняти країну», тоді як 88% демократів не погодилися.

Відповідаючи на питання, яким із переліку проблем Трамп має віддати перевагу, лише 1% респондентів вибрали розширення території США, у порівнянні з 61%, які вибрали боротьбу з інфляцією, і 13%, які сказали, що йому слід зосередитися на скороченні федерального уряду.

Дводенне опитування 1422 дорослих американців, завершене в середу, проводилося онлайн, по всій країні (похибка становить 3 відс. пункти)

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/americans-worry-trump-too-closely-aligned-with-russia-reutersipsos-poll-finds-2025-03-13/

Теги: #опитування #трамп #сша

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