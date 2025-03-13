Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 344 одиниці живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 344 військовослужбовців і 43 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

“За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 344 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, самохідну артилерійську установку, вісім терміналів супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА та два окопних засоби РЕБ окупантів. Також українські захисники уразили три пункти управління БпЛА та гармату ворога”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21971